Politie houdt verdachte aan in Zoetermeer voor drugshandel

Tijdens een surveillance kwamen politieagenten een auto tegen waaruit vermoedelijk drugs werd gedeald. De politieagenten volgden de auto tot deze parkeerde bij het winkelcentrum De Leyens en zagen daar een verdachte situatie. Hierna is de man uit Zoetermeer op heterdaad aangehouden. De verdachte had een geldbedrag en meer dan 70 pakjes verdovende middelen in zijn auto. Na zijn aanhouding is de verdachte overgebracht naar het politiebureau waar hij nog steeds vastzit.

Voorkom gevaar, meld vermoedens

Om drugscriminaliteit tegen te gaan en gevaarlijke situaties in uw omgeving te voorkomen, is uw hulp onmisbaar. Heeft u een vermoeden van een drugslab of een drugsopslaglocatie bij u in de buurt? Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000, of bel met de politie via 0900-8844.