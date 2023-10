Overval coffeeshop Amsteldijk: wie zag vluchtende verdachten?

Help de recherche

Agenten zoeken na de overval in de omgeving van de coffeeshop naar de overvallers, maar treffen niemand meer aan. De overvallers droegen tijdens de overval allebei donkere kleding en een bivakmuts. Ze worden rond de 18 jaar oud geschat, de ene overvaller zo’n 1.70 meter lang en de andere tussen de 1.80 en 1.85 meter. De recherche spreekt graag met mensen die iets hebben gezien van de overval zelf, de aanloop of juist de vluchtende verdachten. Heeft u de rennende verdachten bijvoorbeeld op camerabeelden staan? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Het zaaksnummer van het onderzoek: 2023222874.