Verkeersregelaars aangereden op de Hoofdweg - wie heeft informatie?

Aanhouding

De verkeersregelaars hebben aangifte gedaan van poging doodslag. Dankzij oplettende omstanders kon vrij snel na het voorval een verdachte worden aangehouden.

Getuigenoproep

De aanrijding vond plaats rond 13.40 uur op de Hoofdweg in Amsterdam-West. Het onderzoeksteam hoopt dat er meer mensen zijn die het ongeval hebben zien gebeuren of wellicht beschikken over (video)beelden hebben, bijvoorbeeld afkomstig van Ring-deurbellen of geparkeerde voertuigen in de buurt. Neem dan contact met ons op. Dat kan via het tipformulier op politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Anoniem kunt u melding doen via 0800-7000. Wellicht zijn er mensen die deze bus afgelopen periode ergens hebben zien rijden of zien staan. Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2023207502.