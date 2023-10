Vuurwapen gevonden bij controles openbaar vervoer

Tussen 18.00 en 24.00 uur werden de reizigers van diverse metro- en tramstations in Rotterdam-West gecontroleerd door medewerkers van politie en RET. Onder andere station Marconiplein en de trams rond de kermis aan de Schiehaven waren locatie van de grootscheepse actie. Er werden 134 bekeuringen geschreven voor zwartrijden en nog enkele bekeuringen voor het niet voldoen aan de wet ID, roken en/of alcohol drinken in het OV.



Aan het begin van de avond vluchtte een man opeens een tram uit bij het zien van de politie. Tijdens zijn vlucht gooide hij een vuurwapen weg. Deze man is aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.



Aan het einde van de avond vonden twee jongens van 17 jaar het nodig om de aanwezige agenten te beledigen. Toen een agent hen hiervoor aanhield, sloeg één van de jongens de agent meerdere keren op het hoofd.



Politie en de RET spreken van een geslaagde actie en zullen in de toekomst vaker dergelijke controles uitvoeren om de veiligheid van en rond het openbaar vervoer te vergroten.