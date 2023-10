19-jarige Rotterdammer aangehouden voor explosie Rembrandtstraat

Vermoedelijk werd voor de explosie een mortierbom gebruikt. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schade aan de woning was wel enorm. Ook de impact van de explosie op buurtbewoners was groot. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Eerdere explosie

In de nacht van 3 op 4 augustus ging voor het eerst een explosief af bij een woning op de Rembrandtstraat in Rotterdam. Twee mannen, een 23-jarige man uit Spijkenisse en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden daarvoor al direct aangehouden. Zij zitten nog vast.



De politie werkt met man en macht aan zowel het oplossen van gepleegde explosies als het voorkomen ervan. Er worden zeer regelmatig aanhoudingen gedaan en er worden ook regelmatig aanslagen voorkomen door de aanhoudingen van verdachten die een explosief op zak hebben, zoals tot twee keer gebeurde op de Doklaan. Gisteren nog werd een 14-jarige scooterrijder met een explosief in zijn bezit aangehouden. Dit soort aanhoudingen zijn vaak met hulp van burgers die melding maken. Als het gaat om voorkomen, dan valt het u als buurtbewoner vaak als eerste op dat een situatie verdacht is. We vragen u te blijven melden.



Dodelijk steekincident

In het onderzoek naar beide explosies stuitten rechercheurs op aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de explosies op de Rembrandtstraat en het dodelijk steekincident in Marokko eind juli. Hierbij kwam een Rotterdammer om het leven. Op 9 september werd hiervoor een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Ook hij zit nog vast.