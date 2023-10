Recherche zoekt getuigen beroving Joos Banckersweg

Het slachtoffer heeft via een verkoopsite een afspraak gemaakt om zijn spelcomputer te verkopen op de Joos Banckersweg. Als het slachtoffer samen met een vriendin rond 18.30 uur op de Joos Banckersweg aankomt ziet hij de koper staan samen met twee andere personen. Het slachtoffer wordt vervolgens onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn computer.

Het slachtoffer kon de daders als volgt omschrijven:

Dader 1

man

ongeveer 14/15 jaar oud

donker getinte huidskleur

ongeveer 1.65 meter lang

normaal postuur

groene jas

zwarte joggingbroek

Dader 2

man

ongeveer 16 jaar oud

ongeveer 1.75 meter lang

donker getinte huidskleur

zwarte jas met capuchon

zwarte joggingsbroek

Dader 3

man

ongeveer 15 jaar oud

ongeveer 1.65 meter lang

zwarte jas

zwarte broek

De recherche komt graag in contact met getuigen of personen die meer weten over deze beroving. Wellicht heeft u de drie verdachten gezien in de omgeving voor of na het tijdstip van de beroving. Heeft u camera- of dashcambeelden dan kunnen die via onderstaande tipformulier gedeeld worden met het onderzoeksteam. Vermeld bij tips het proces-verbaalnummer 2023242778