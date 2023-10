‘Gaslucht’ leidt naar drugslab

De woning kwam omstreeks 18.50 uur in beeld na de melding over een gaslucht. In de woning werd vervolgens een drugslab aangetroffen. De ‘gaslucht’ bleek veroorzaakt te worden door jerrycans vol met aceton.



In de woning zijn drie personen aangehouden. Het gaat om een 22-jarige vrouw uit Den Haag en twee mannen van 38 en 46 jaar uit Den Haag. Op woensdag is nog een vierde verdachte, een 39-jarige Hagenaar, aangehouden. Alle vier de verdachten zitten nog vast. De woning is direct door de burgemeester gesloten.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De politie neemt informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op. De productie van drugs kan gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bovendien worden afvalstoffen vaak illegaal gedumpt, waardoor er schade aan het milieu kan ontstaan. Ook het opruimen van vaten met drugsafval kost de maatschappij veel geld. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u op onze website.