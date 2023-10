ICT-Servicedesk is hét politieteam van het jaar

Uit de twaalf genomineerde teams distilleerde een jury een top drie. Het “brons” was voor basisteam Purmerend. Plaats twee werd inbeslaggenomen door de Rotterdamse Staf Grootschalige en Bijzonder Optreden (SGBO) voor de Koningsdag in de havenstad. De eindwinnaar kwam dus uit het Politiedienstencentrum. ‘Een SGBO in Rotterdam of een basisteam als Purmerend kunnen op straat het verschil maken dóór jullie. Als jullie er met jullie digitale ondersteuning en kennis niet zijn, draait de blauwe machine niet’, liet de jury weten aan de medewerkers van de ICT-Servicedesk.