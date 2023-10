Schot bij Paviljoensgracht, politie zoekt getuigen

Den Haag - Donderdagmiddag 26 oktober is een inschot gevonden in een woning aan de Paviljoensgracht. Getuigen verklaren dat zij op woensdagavond 25 oktober knallen hebben gehoord. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en spreekt graag met getuigen en mensen die camerabeelden hebben in de omgeving van de Paviljoensgracht.