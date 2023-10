Getuigen gezocht van steekincident

Het slachtoffer werd met steekwonden aangetroffen op de Vierhoutenstraat nadat hij hulp zocht. Nog steeds is het onbekend waar het slachtoffer deze verwondingen heeft opgelopen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en wordt daar behandeld aan zijn verwondingen.

Getuigen gezocht

Weet u meer van het steekincident waarbij een 30-jarige man gewond raakte? Mogelijk hebt u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Vierhoutenstraat wat te maken kan hebben met het steekincident? Geef dan uw tips door via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel met M. 0800-7000.