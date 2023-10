Aanranding, woninginbraken en cashtraps in Team West

Woninginbraak I Willemstraat I Zoetermeer

Op donderdag 2 maart rond 13.00 uur probeerden twee mannen bij een appartement aan de Willemstraat in te breken. Nadat de bewoonster alarm sloeg renden de verdachten via de noodtrap weg. Aan de buitenkant van dit appartement werd schade ontdekt. Vervolgens kwamen er meerdere meldingen binnen van inbraken. Drie dagen voor de inbraak maakten de twee mannen camera’s in de flat onklaar, blijkt na onderzoek van camerabeelden. Toch zijn de twee inbrekers alsnog in beeld gebracht. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de twee woninginbrekers.



Woninginbraak I Aristoteleslaan I Den Haag

Op zondag 26 februari was er een woninginbraak aan de Aristoteleslaan in Den Haag. Dit gebeurde tussen 17.30 en 20.20 uur. De verdachten namen geld en sieraden mee. Op de camerabeelden zijn een voertuig en twee mannen zichtbaar. Ook is te zien dat de twee inbrekers wegrijden in een grijskleurige Ford Focus voorzien van het kenteken: 31-LJV-D. Uit onderzoek bleek de eigenaar van de auto niet de bestuurder te zijn die betrokken was bij deze inbraak. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze twee inbrekers.



Aanranding I Erasmusweg I Den Haag

Op dinsdag 7 maart rond 09.10 uur is in de tramtunnel van station Moerwijk een jonge vrouw aangerand. Rond dat tijdstip loopt het slachtoffer richting perron 3 van station Moerwijk. Om op het perron te komen loopt de jonge vrouw een tunnel in. In de tunnel reed een fietser langs over de stoep. Het slachtoffer liep om de fietser heen. Op het moment dat het slachtoffer de trap van het perron opliep greep de man haar vast en betaste hij haar op een verregaande manier. Het slachtoffer ging zelf achter de verdachte aan en heeft beelden van de verdachte kunnen maken. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de verdachte.



Cashtraps I Den Haag I Rijswijk I Nootdorp

Afgelopen maand werden diverse cashtraps geplaatst in verschillende geldautomaten in het centrum van Den Haag, maar ook op andere plekken in Den Haag, Rijswijk en Nootdorp. Een cashtrap is een metalen plaatje die een verdachte plaatst op de uitgifte van een geldautomaat, waardoor het gepinde geld vast komt te zitten. Dit plaatje wordt inclusief het geld op een later moment opgehaald. In Team West aandacht voor cashtraps.



Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.