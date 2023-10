Zware mishandeling, explosies en een doorrijder in Team West

Twee explosies - Streefkerkstraat en Ruivenstraat - Zoetermeer

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober vonden twee explosies plaats in Zoetermeer. De eerste explosie, rond 23.00 uur, in de Streefkerkstraat. De tweede rond 23.25 uur in de Ruivenstraat. Bij deze explosies raakte gelukkig niemand gewond. Op dit moment is het niet duidelijk of deze explosies verband met elkaar hebben. De twee explosies zijn vermoedelijk veroorzaakt door twee personen. Deze twee personen zijn vastgelegd op beeld. Het vermoeden is dat deze twee personen minderjarig zijn. Daarom worden deze beelden nu nog niet herkenbaar getoond. Als de twee jongens zich niet melden of niet herkend zijn, worden de beelden later herkenbaar getoond.



Zware mishandeling - Loevesteinlaan - Den Haag

Op zaterdag 26 augustus rond 14.30 uur is een 71- jarige man in tramlijn 9 bedreigd en zwaar mishandeld. Het slachtoffer was ingestapt bij de halte Wouwermanstraat. De tram rijdt richting Vrederust. Het slachtoffer was naar de Haagse Markt geweest om boodschappen te doen. In deze tram stapten eerder bij de halte Bierkade twee jonge mannen in. Het slachtoffer kwam in de tram tegenover de twee jongemannen te zitten. De drie raakten met elkaar in gesprek, op de beelden is aan de gebaren te zien dat gesprek hoog oploopt. Vlak voor de halte van de Loevesteinlaan geven de twee mannen het slachtoffer een harde duw en harde vuistslagen in het gezicht. Bij de halte rennen de mannen weg in de richting van de kruising Melis Stokelaan.



Het slachtoffer heeft door de mishandeling een gebroken kaak en een gebroken oogkas opgelopen. Hij is geopereerd, maar vanwege complicaties moet hij nog een operatie ondergaan. Hij houdt hier helaas blijvend letsel aan over. In de uitzending worden camerabeelden getoond. Het onderzoeksteam is ook nog op zoek naar een man die de mishandeling probeerde te sussen. Het gaat om een man gekleed in een blauwe jas. Ook met andere getuigen komt het onderzoeksteam graag in contact.



Mishandeling - Wenckebachstraat -

Den Haag

Op donderdag 29 juni rond 17.45 uur vond er een mishandeling plaats op de Wenckebachstraat ter hoogte van nummer 67. Een bewoner raakte gewond nadat hij twee onbekende mannen aansprak die wiet rookten in zijn portiek. Het slachtoffer wordt meerdere keren in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer is inmiddels hersteld, maar het heeft veel impact op hem gehad. Zeker gezien dit hem in zijn eigen buurt is overkomen en voelt zich minder veilig. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de onbekende man.



Verlaten plaats ongeval - Koningskade -

Den Haag

Op vrijdagochtend 11 augustus rond 10.00 uur is een 76-jarige fietser omvergereden door een andere fietser op de kruising van Koningskade met de Wassenaarseweg. De andere fietser had een grote golftas horizontaal achterop zijn rug hangen en schepte daarmee het 76-jarige slachtoffer van de fiets. Ook de veroorzaker van deze aanrijding viel op de grond, stapte later weer op en reed weg. Een getuige riep nog naar de onbekende man dat hij niet zomaar kon wegrijden. Zonder om te kijken fietste hij weg. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat het rechterbeen en de enkel van het slachtoffer waren gebroken. Verder was zijn lichaam bont en blauw door de val op het fietspad. Deze aanrijding heeft een enorme impact op het slachtoffer. In de uitzending wordt een foto getoond van de man die doorreed met de golftas.