Twee aanhoudingen voor explosie Groepstraat

Foto: Nieuws op Beeld



De explosie van 27 september volgde nadat er die maandagavond ervoor een bekladding op de portiek entree van de woning werd geschreven. Ook werd er die zondag een echte handgranaat vlakbij deze woning aan de Groepstraat aangetroffen door kinderen. Of die twee incidenten verband houden met de explosie wordt nog onderzocht. Of de aangehouden verdachten een rol hebben bij de eerdere incidenten is eveneens nog in onderzoek.

Omdat het onderzoek nog voort wordt gezet, blijven getuigen en beelden zeer welkom. Heeft u beelden of informatie die relevant kan zijn of als u meer weet over de gepleegde incidenten, neem dan alstublieft contact op. Dat kan via 0900-8844 of het meldformulier op deze site. Als u liever anoniem wilt blijven kan dat ook bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Als en een vertrouwelijk gesprek wilt met het Team Criminele Inlichtingen dan kunt u bellen met 088 - 661 77 34.