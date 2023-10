Explosie Gerard Brandtstraat: politie zoekt getuigen

Waar de meeste explosies in de nachtelijke uren plaatsvinden, was het deze keer raak op klaarlichte dag. Enorm schrikken voor de mensen op straat die getuige waren van deze explosie. Veel politiemensen zijn ter plaatse gekomen om specialistisch onderzoek te doen en sporen veilig te stellen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Deel je informatie

Getuigen zien twee verdachten wegrennen, één in de richting van de Overtoom de ander in de richting van de Eerste Helmerstraat. Onze recherche komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Specifiek is de politie opzoek naar beeldmateriaal. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de explosie? Dan ontvangen wij die graag. Eventuele beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier. Heeft u andere informatie over de explosie? Dan kunt u contact opnemen via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.