Beroving met geweld Statenjachtstraat

De beroving heeft rond 00:45 uur plaatsgevonden. De daders hebben hierbij gebruik gemaakt van een vuurwapen.

De verdachten hadden een dun postuur, waren rond de 1 meter 80 groot en een van de verdachte droeg een groenachtige jas en schoenen van het merk Nike.

Heb jij in de nacht van dinsdag 12 september iets verdachts gezien in de omgeving van Statenjachtstraat in Amsterdam? Of heeft u camerabeelden in deze buurt, van bijvoorbeeld uw deurbel? Meld je dan via onderstaande tipformulier of telefoonnummers. Vermeld hierbij het proces-verbaalnummer; 2023206228