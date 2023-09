Twee zwaargewonden bij steekincident Vogelbuurt Amsterdam Noord

Omstanders zien die middag een man en een vrouw bebloed aankomen bij een horecagelegenheid in de Eendenstraat. Direct komen omstanders, politie en ambulancediensten in actie. Zodra agenten aankomen wordt eerste hulp verleend aan de slachtoffers. Zo wordt een tourniquet aangelegd bij de vrouw om de ergste bloedingen te stoppen. Beiden personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondanks de aanhouding van de verdachte is nog veel onduidelijk over deze zaak en hoopt de recherche met jouw hulp duidelijkheid te krijgen. Was jij gisteren in de Eendenstraat rond 16:30 en heb je camerabeelden, filmpjes of aanvullende informatie? We komen heel graag in contact met je via 0900-8844.

Zaaksnummer: : 2023206756