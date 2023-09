Explosie auto IJplein: politie zoekt getuigen

De politie krijgt rond 03.10 uur de melding van een luide knal in de omgeving van IJplein in Amsterdam Noord. Melders zien direct dat op IJplein een auto zwaar beschadigd is. Getuigen zien vervolgens een persoon wegrennen via het fietspad in de richting van de Gedempte Insteekhaven. Specialisten van de politie zijn ter plaatse gekomen en hebben sporen veiliggesteld.

Getuigenoproep

De recherche heeft de zaak in onderzoek en kan hulp van getuigen gebruiken. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de explosie? Bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt de recherche graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Eventuele beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.