Man neergestoken; verdachte (35) aangehouden

Rond 22.15 uur was het 18-jarige slachtoffer bij een jeugdontmoetingsplek op de Meerkreuk toen twee mannen op hem afkwamen lopen. Zij spraken hem aan en kort daarna begon een van de twee mannen de 18-jarige man te schoppen en te slaan. Ook stak deze man hem met een mes. De verdachte vluchtte vervolgens in een auto, maar kon enige tijd later in de omgeving van het steekincident worden aangehouden. De 35-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord. Het slachtoffer is voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gehoord of gezien hebben van het steekincident. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.