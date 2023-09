Zevende verdachte aangehouden voor betrokkenheid brandstichtingen in Neer en Haelen

Meerdere brandstichtingen

Eind 2022 en begin 2023 vonden er meerdere pogingen tot brandstichting en brandstichtingen plaats op een tweetal locaties in Neer en Haelen in de gemeente Leudal. Zo vond er op 21 januari 2023 een brandstichting plaats aan de Kasteellaan in Haelen. En werd er op 15 januari 2023 en 4 maart 2023 gepoogd branden te stichten aan de Hanssum in Neer. Op 29 december 2022 en op 29 maart 2023 werden er daadwerkelijk branden gesticht op deze laatstgenoemde locatie.



Eerdere aanhoudingen

In het onderzoek naar deze (pogingen tot) brandstichtingen zijn eerder al zes personen aangehouden. Zij worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij deze (pogingen tot) brandstichtingen. Vier van deze verdachten (een 41-jarige man uit Helmond, een 29-jarige man uit Roermond, een 41-jarige man uit Boxtel en een 28-jarige man uit Eindhoven) zitten op dit moment vast, in afwachting van hun proces.



Twee personen (een 54-jarige man uit Frankrijk en een 49-jarige man uit Eindhoven) zijn op vrije voet, maar worden wel nog gezien als verdachte in deze zaak.