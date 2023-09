Opsporingsprogramma Bureau NH terug van weggeweest

Hulp van het publiek gevraagd

In Bureau NH wordt wekelijks de hulp van het publiek gevraagd bij het oplossen van kleine en grote vormen van criminaliteit. Met beelden van beveiligingscamera’s, foto’s van verdachten, interviews, reconstructies en getuigenoproepen wordt samen met de hulp van inwoners van Noord-Holland geprobeerd misdrijven op te lossen.



Bureau NH past bij rol omroep

Het zit in het DNA van de publieke regionale omroep om ongemak en misstanden in Noord-Holland aan de kaak stellen. Daar horen kleine en grote vormen van criminaliteit beslist bij. Als NH dan ook nog kan assisteren bij het opsporen van de daders, dan is dat vanuit inhoudelijk én maatschappelijk oogpunt een logische keuze.



Kijk en speur mee

Bureau NH is te zien vanaf woensdag 20 september om 17.10 uur op het televisiekanaal van NH (Ziggo 707, KPN 508). Daarna wordt het elk half uur herhaald. De uitzendingen en bijbehorende berichten zijn ook hier op de website en in de app van NH te bekijken.



Bekijk hier alvast de videopromo van Bureau NH.