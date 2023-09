Overval slijterij Johan Huizingalaan

Omstreeks 17.15 uur komen twee mannen op een scooter aanrijden uit de richting van de Van Mourik Broekmanstraat. Ze stoppen aan de achterzijde van de slijterij waarbij één van de mannen afstapt. Hij loopt hierna via de achterzijde van de winkel naar binnen op het moment dat er twee medewerkers aanwezig zijn in de winkel. Deze overvaller bedreigt de medewerker achter de balie en eist geld. Als de verdachte geld heeft buitgemaakt, vlucht hij de winkel uit. Buitengekomen staat de andere overvaller met de scooter te wachten en rijden ze weg in onbekende richting. De medewerkers blijven geschrokken achter en alarmeren de politie. Zij zoeken naar de verdachten in de omgeving maar worden helaas niet meer aangetroffen. De bestuurder van de scooter droeg een bruinkleurige helm. De verdachte die binnen is geweest voldoet aan het volgende signalement:

- man;

- lichte huidskleur;

- tussen de 40 en de 50 jaar oud;

- blauw mondmasker;

- blauw grijze regenjas;

- spijkerbroek;

- capuchon over het hoofd.

Ter plaatse zijn Forensische Opsporing en de recherche een uitgebreid onderzoek gestart en komen graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.