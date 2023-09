Schoten gelost voor club in Amstelstraat

Rond 3.20 uur ontvangt de politie een melding dat er mogelijk schoten zijn gelost bij een uitgaansgelegenheid aan de Amstelstraat. Op het moment dat de schoten worden gelost, bevinden zich nog veel mensen op straat. Omstanders houden de verdachte vast tot de politie arriveert, waarna hij wordt aangehouden. Het vuurwapen wordt ook aangetroffen en in beslag genomen door de politie. De politie heeft verschillende getuigen gesproken en sporenonderzoek verricht. De aanleiding lijkt te liggen in een onenigheid tussen de verdachte en het personeel.

De recherche heeft de zaak in onderzoek. Beschikt u over informatie die mogelijk relevant is voor het onderzoek? Of heeft u beelden waarop (de aanloop naar) het incident of de verdachte te zien is? Dan ontvangt de politie deze graag. Neem contact op via 0900-8844 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier (registratienummer 2023211389).

Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op via 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem). Een schietincident kan ook op omstanders een grote impact hebben. Was u erbij en wilt u met een professional praten? Neem dan contact op met Slachtofferhulp via 0900-0101.