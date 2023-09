Twee aanhoudingen na inbraak en verlaten plaats ongeval Kinkerstraat

In de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 juli 2023 raakt op de Kinkerstraat een fietser zwaargewond bij een aanrijding met een auto. De fietser weet de aanrijding te overleven door te worden gereanimeerd. Na een intensieve tijd in het ziekenhuis zet hij zijn revalidatie thuis voort. De inzittenden van deze auto hebben kort daarvoor ingebroken bij een tabakswinkel in diezelfde straat en slaan in het voertuig op de vlucht. Na de aanrijding stoppen zij niet. Het voertuig wordt niet lang daarna gecrasht en zonder inzittenden aangetroffen op de Pieter Langendijkstraat. Kort hierop kan een verdachte worden aangehouden. Deze persoon zit nog vast in verband met de inbraak en aanrijding.

De politie heeft dinsdagochtend twee andere mannen aangehouden. Zij worden verdacht van de inbraak op de tabakswinkel en het verlaten van een plaats ongeval.

Het rechercheonderzoek gaan onverminderd door met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.

Aanhoudingen

De aangehouden verdachten kwamen in beeld bij het intensieve rechercheonderzoek naar de toedracht van de inbraak en de aanrijding. Dankzij de inzet en expertise van de politie-experts, waaronder Forensische Opsporing en Verkeersongevallenanalyse, konden de verdachten worden opgespoord en aangehouden.