Twee aanhoudingen in onderzoek naar verdovende middelen

De verdachten zijn dinsdag in hun woningen in Den Haag aangehouden. Het gaat om mannen van 27 en 53 jaar. De twee mannen worden verdacht van de handel in verdovende middelen.

Ondermijning

De handel in verdovende middelen is een veelvoorkomende vorm van ondermijning. De daders worden regelmatig het criminele pad op getrokken, waar ze vervolgens moeilijk weer vanaf komen. Drugshandel kan leiden tot intimidatie en afpersing. Een ander gevolgd is dat kwetsbare wijken er nog kwetsbaarder door worden, doordat criminelen er de dienst uitmaken.

Dit kunt u doen

In de strijd tegen ondermijning en illegaal wapenbezit werkt de politie samen met de gemeenten en andere overheidsorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan altijd contact op met de politie. Dat kan via 112 bij spoed en via 0900-8844 als er minder haast bij is. Doet u liever anoniem een melding? Dat kan via 0800-7000.