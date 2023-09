Twee verdachten gezocht na diefstal met geweld

Rond 10.30 uur ontving de meldkamer een melding van een overval. Ter plaatse treffen agenten een 22-jarige man uit Belgiƫ die persoonlijke goederen onder bedreiging van een mes heeft moeten afstaan aan twee mannen. Meteen wordt er een onderzoek ingesteld en gaan agenten op zoek naar de twee verdachten. Ook de politiehelikopter zoekt mee vanuit de lucht. De twee verdachten zijn echter niet meer aangetroffen.

We zijn natuurlijk nog op zoek naar de verdachten, dus heeft u iets gezien? Meld dit dan bij ons via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.