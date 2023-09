Getuigen gezocht na gewapende overval supermarkt Dierenselaan

Omstreeks 21.30 uur komt een man de supermarkt binnen lopen. Even later staat de man aan de kassa om af te rekenen als hij plotseling een wapen trekt. Hierbij eist de verdachte geld. De medewerker van de supermarkt roept daarop om hulp, waarna de verdachte zonder buit is gevlucht in de richting van de Apeldoornselaan.

Signalement verdachte



- Man

- Ongeveer 18 jaar

- Licht getinte huidskleur

- Zwarte jas

Getuigenoproep



De recherche is een onderzoek gestart. De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u het beeldmateriaal uploaden.