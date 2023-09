Getuigen gezocht van woningoverval Zegwaardstraat Rotterdam

Rond 23.00 uur drongen de vier jongens de woning binnen, waarna zij de bewoners overmeesterden en bedreigden. Na enige tijd gingen zij er met meerdere waardevolle spullen vandoor, de slachtoffers flink geschrokken, maar ongedeerd achterlatend. Het gaat om vier jongens met donkere huidskleur en donkere kleding.



Meer informatie? Bel de politie

De politie doet onderzoek en is op zoek naar de vier jongens. U kunt ons hierbij helpen. Heeft u de overval zien gebeuren of de daders voor of na het incident gezien? Neem dan contact op met de politie. Ook camerabeelden zijn zeer welkom. Contact opnemen kan via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, belt naar 0800-7000.