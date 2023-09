Man zwaargewond na verkeersongeval A15; getuigen gezocht

Maandagmiddag omstreeks half twee vond er een ongeval plaats op de A15 ter hoogte van Rotterdam-Albrandswaard. Hierbij kwamen twee bestelauto’s in een kop-staartbotsing met elkaar. De botsing was dusdanig hard dat één van de bestuurders van de auto gereanimeerd werd en zwaargewond naar het ziekenhuis is vervoerd. Hoewel de politie de bestuurder van de andere auto heeft gesproken, is het nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft plaatsgevonden.



De politie heeft al met enkele betrokkenen gesproken, maar is nog steeds hard op zoek naar getuigen. Wie weet er meer over het ongeval van maandagmiddag? Wie heeft andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? We zijn in het bijzonder op zoek naar een bestuurder van een vrachtwagen die voorbij reed toen het ongeval plaatsvond. We hopen dat deze persoon meer informatie voor ons heeft. Ook camerabeelden van het ongeval zijn welkom. Geef het aan ons door via de onderstaande opties.