Verdachte (15) aangehouden voor steekincident Jan Luijkenstraat

Amsterdam - In het lopende onderzoek naar een steekincident aan de Jan Luijkenstraat op zaterdag 23 september 2023, is vandaag een 15-jarige Amsterdammer aangehouden. Het 18-jarige slachtoffer werd bij een ruzie meerdere malen gestoken. Hij is met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.