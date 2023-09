Vijftien verdachten aangehouden bij wedstrijd Ajax-Feyenoord

Omstreeks 16.30 uur loopt het stadion leeg nadat de wedstrijd is gestaakt vanwege het feit dat er tot twee keer toe vuurwerk op het veld is gegooid. Honderden supporters van Ajax verzamelen zich na de wedstrijd voor de hoofdingang. Hier zitten supporters bij die bivakmutsen dragen en overduidelijk kwaad in de zin hebben. Er wordt grof geweld gebruikt tegen de ramen en deuren van het stadion. Stenen worden uit de straat getrokken en ruiters en ME’ers worden hiermee bekogeld. Een groep relschoppers weet de hoofdingang binnen te komen en laten daar een grote ravage achter. De ME voert diverse charges uit en op last van de driehoek wordt traangas ingezet, waarna de orde weer wordt hersteld.

Op dit moment doet de recherche onderzoek naar de personen die verantwoordelijk zijn voor het letsel bij de agenten en het binnendringen van de hoofdingang. De politie accepteert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politiepersoneel en zet alles op alles om de verantwoordelijken op te sporen. Als mensen beschikking hebben over beeldmateriaal waarop te zien is dat er door supporters strafbare feiten gepleegd worden, dan ontvangt de recherche die graag. Via onderstaande link kan beeldmateriaal rechtstreeks geüpload worden. Ook kan informatie worden doorgegeven via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem.