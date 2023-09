Ongeval Hoefkade

De aanrijding gebeurde tussen een voertuig en een voetganger. De voetganger raakte zwaargewond. Omstanders hebben eerste hulp verleend, waarna hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later is overleden.

Iets gezien of gehoord?

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Was u in de buurt en heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie of bijvoorbeeld beelden die het onderzoek kunnen helpen? Neem dan contact op via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel 0800 7000.