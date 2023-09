Explosie fietsenwinkel Admiraal de Ruijterweg

Door de explosie liep het winkelpand grote schade op. Specialisten van de politie zijn ter plaatse gekomen en hebben sporen veiliggesteld. De fietsenwinkel is eerder slachtoffer geweest van excessief geweld. Vorig jaar maart is het pand beschoten.

Melden helpt

Om de daders op te sporen heeft de politie buurtbewoners hard nodig. Zij kennen hun wijk tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang. Zie jij verdachte situaties? Meld het dan! Mocht je het eng of spannend vinden om te melden dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk.

Uw informatie kan het onderzoek helpen

Heeft u iets gezien of gehoord van deze explosie? Of heeft u verdachte situaties gezien in de omgeving? Deel deze informatie dan met de politie door te bellen naar 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook beelden van de omgeving, bijvoorbeeld gemaakt met een deurbelcamera of een dashcam, zijn van harte welkom. Deze kunt u ook delen via onderstaand tipformulier.