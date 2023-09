Twee aanhoudingen na vechtpartij in Piet Moeskopstraat

Rond 18:00 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij waarbij ook mogelijk een wapen zou zijn gebruikt. Om nog onbekende redenen was er op de Piet Moeskopstraat een conflict tussen twee partijen. Hierbij is een persoon gewond geraakt. De andere partij is vervolgens gevlucht in een onbekende richting. Na een korte zoektocht werden er twee verdachten aangehouden, maar werd er geen wapen aangetroffen. Later is er een zoekslag geweest in de omgeving met behulp van een speurhond. Uiteindelijk is hier een deel van een wapen aangetroffen. De politie doet uitgebreid onderzoek en de verdachten zitten op dit moment nog vast.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van dit incident in de Piet Moeskoplaan. Mogelijk heeft iemand iets van het incident gezien, gehoord of beelden hiervan hebben.

Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.