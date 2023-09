Stroper aangehouden

Het begon op woensdag 27 september 2023 om 18.00 uur met een alarmerende melding dat men iemand op een pijler van de waterkering zag staan. Verschillende eenheden werden opgeroepen, ook werd er een reddingsboot gewaarschuwd voor de zekerheid. Al snel bleek het te gaan om een illegale visser. Die ging er vandoor maar kon al snel in de omgeving aangehouden worden. De 56-jarige Rotterdammer, die al vaker voor dit vergrijp is opgepakt, werd naar het bureau gebracht. In de omgeving werden zijn auto, visspullen en een tas met zeven vissen gevonden. Alles is in beslag genomen.