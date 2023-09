Politie onderzoekt schietincident Rotterdam

Volgens getuigen zou een man daar rond 18.55 uur een andere man beschoten hebben. Zowel dader als slachtoffer gingen er vervolgens vandoor, zodat de politie daar niemand meer aantrof. Of er daadwerkelijk iemand geraakt is en zo ja, in hoeverre hij gewond is, is dus nog de vraag.



Hulp is welkom

Wel of geen gewonde(n); de politie onderzoekt de zaak en kan beelden en getuigen goed gebruiken. Wie het schieten heeft zien gebeuren of andere informatie heeft die de politie helpt in het onderzoek, wordt gevraagd te bellen. Dat kan op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.