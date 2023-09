Schietincident Rotterdam, twee gewonden en zeven aanhoudingen

Rond 02.00 uur werd één van de twee gewonden met een schotwond bij een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De nog onbekende man werd direct opgenomen en zijn identiteit is nog niet bekend. Wel werd duidelijk dat hij bij of in het bewuste café moet zijn beschoten.



Aanhoudingen

Agenten gingen naar de bewuste kroeg en hielden er vier mensen aan: twee mannen van 27 en 59 jaar uit Rotterdam en twee vrouwen van 42 uit Rotterdam en van 46 jaar uit Waddinxveen. Kort daarvoor hielden agenten elders in Rotterdam al twee mannen van 23 en 51 uit Barendrecht aan. De zevende verdachte werd buiten het café aangetroffen: hij was de andere gewonde. Deze man was niet beschoten, maar was mishandeld. Ook hij is naar een ziekenhuis vervoerd en later aangehouden.



Onderzoek

Wat er precies in en bij het café is gebeurd is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de rol die alle verdachten bij het incident hebben gespeeld. Beelden en hulp van getuigen zijn welkom: bel 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000.