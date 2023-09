Man komt om het leven bij verkeersongeval

Het slachtoffer reed met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. De politie houdt er rekening mee dat de man onwel is geworden en vervolgens in aanrijding kwam met de vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumaheli, kwamen naar de plaats van de aanrijding. Helaas was elke hulp tevergeefs. De 24-jarige vrouwelijke vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Vanwege het ongeluk en het daaropvolgende politieonderzoek was de snelweg in de richting van Breda tijdelijk afgesloten.