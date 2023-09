Interpol stuwt aanpak wereldwijde misdaad

Zelfstandig opereren

Informatie leveren was lang Interpols voornaamste bijdrage, maar de organisatie krijgt een sterkere eigen rol in de misdaadbestrijding, ziet de directeur. Meer dan data aanbieden, legt Interpol nu zelf internationale puzzelstukken aan elkaar. ‘Neem mensenhandel. Criminelen ronselen slachtoffers om te werken in een ander land, een andere regio. Zo worden Zuid-Amerikanen en Aziaten voor legaal werk naar Europa gelokt om uiteindelijk in de prostitutie te belanden. Dat soort misdaad houdt zich niet aan grenzen. Voor landen is het lastig steeds over die grens te kijken en operationele samenwerking op te zetten of de capaciteit daarvoor ontbreekt. Wij hebben die focus wél. Een van Interpols belangrijke rollen is het plannen van joint operations. En vergis je niet, tegenwoordig is bijna alle criminaliteit interregionaal.’



Voorbeeld van de aanpak van interregionale misdaad is operatie Narsil. Een twee jaar durende Interpol-operatie rond een netwerk van websites die waren ontworpen om winst te genereren door advertenties over (beeldmateriaal van) seksueel misbruik van kinderen. Naast die criminelen opsporen, richtte Interpol zich ook op de financiële diensten die werden gebruikt voor de online advertentiecampagnes. ‘We kijken altijd naar de samenhang, naar welke andere criminaliteit er speelt. Zo was er vorig jaar een actie rond illegale visvangst die leidde naar drugshandel. Uiteindelijk kon door de inzet van Interpol-deelnemers uit Zuid-Amerika, Europa en Afrika een internationaal drugsnetwerk worden opgerold. Als we kunnen samenwerken met internationale en regionale organisaties als World Customs Organization en Maritime Analysis & Operations Centre, dan doen we dat.’