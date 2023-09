DNA-spoor aangetroffen op explosief woning Postwagendrift in Nieuwegein

Woning verzegeld

Het is iets na 03:30u op vrijdag 4 augustus, als de bewoners aan de Postwagendrift een harde knal horen. Hun woning is beschadigd geraakt door de explosie. Een verdachte die op beeld iets tegen de voordeur aanplakt, een ontstekingssnoer uitrolt en vervolgens op afstand het explosief laat afgaan, gaat er daarna mogelijk op een (motor)scooter vandoor. De bewoners met twee kinderen zijn geschrokken en alarmeren de politie. De burgemeester heeft besloten om de woning voor enkele weken te verzegelen. Dit betekent dat de woning momenteel niet bewoond wordt.

Forensische Opsporing onderzoekt DNA-spoor

Het bleef niet bij een eerste keer. Zaterdag 12 augustus is het opnieuw raak, maar een uur later. Rond 04:30u gaat er weer een explosief af. Het vermoeden is dat het hier om dezelfde verdachte gaat als de dader op 4 augustus. Nog een explosief, een ontstekingssnoer en een scooter als mogelijk vluchtvoertuig. De verdachte is te werk gegaan zonder handschoen, waardoor er vermoedelijk een DNA-spoor is achtergebleven. De Forensische Opsporing (FO) van de politie onderzoekt op dit moment of er een DNA-hit uit kan komen en of er een persoon aan gekoppeld kan worden.

Mogelijke vluchtroute deels in kaart

De recherche heeft inmiddels een mogelijke vluchtroute kunnen achterhalen. De verdachte zou dus vermoedelijk bij beiden keren gebruik

Help mee

U kan meehelpen. Heeft u informatie of vermoedens wie er misschien achter deze explosies zit? Meld dan uw informatie helemaal anoniem. Dit kan online via meldmisdaadanoniem.nl. Ook is het mogelijk om het anoniem telefonisch door te geven via 0800 – 7000 of bel ons via 0900 – 8844. Je tip doorgeven via onderstaand tipformulier is ook mogelijk.

hebben gemaakt van een (motor)scooter en richting Utrecht zijn gevlucht.