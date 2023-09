Getuigen gezocht: Bewoners woning Bankwerkerij weer door explosie getroffen; Amsterdam-Noord

Rond 05.00 uur worden buurtbewoners in de omgeving van de Bankwerkerij opgeschrikt door een enorme knal waarna er rookontwikkeling zichtbaar is. Meerdere agenten gaan ter plaatse en treffen een woning waarvan de deur enorme schade heeft. Naast de deur is er aan de woning ook schade ontstaan en blijken er meerdere bewoners in de woning te zijn. Deze hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen en zijn niet gewond geraakt. Specialisten van de Forensische Opsporing (FO) en Team Explosieven Veiligheid (TEV) hebben ter plaatse onderzoek verricht. Vooralsnog is er geen verdachte aangehouden. De bewoners zijn een jaar daarvoor, april 2022, ook slachtoffer geworden van een explosie. De recherche houdt rekening met een mogelijk verband tussen de zaken.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek in de zaak en is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Weet u wie hier verantwoordelijk voor zijn? Of heeft u andere informatie dat het team kan helpen? Dan spreekt de recherche u graag. Dat kan via de onderstaande mogelijkheden. Spreekt u met de centralist van het regionaal servicecentrum, wilt u dan alstublieft proces-verbaalnummer PL1300_2023202362 doorgeven.