Vrouw neergestoken in Warmoesstraat

Omstreeks 03.00 uur belt een melder de politie dat er tumult is op straat in de Warmoesstraat ter hoogte van de Oudebrugsteeg. De centralist hoort op de achtergrond veel geschreeuw en gegil wat klinkt als paniek. Direct worden agenten die kant opgestuurd. Als ze bijna ter plaatse zijn, trekt iemand hun aandacht door te wenken dat ze snel moeten komen. Ze treffen in de Oudebrugsteeg een vrouw liggend op straat aan in een plas bloed. Een omstander heeft inmiddels een broeksriem - als tourniquet - om het been van de vrouw aangelegd om een bloeding te stelpen. De politie verleent eerste hulp waarbij blijkt dat de vrouw meerde keren is gestoken. Ze wordt daarna door ambulancepersoneel met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Onduidelijk is wat de toedracht is van dit steekincident. Ook is onbekend of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. Forensische Opsporing (FO) en de recherche onderzoeken deze zaak. Er vindt onder meer onderzoek plaats naar camerabeelden. De recherche wil heel graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien, beelden hebben of misschien weten wie de verdachte is. De verdachte is na het steekincident weggelopen richting het Centraal Station.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van dit steekincident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande gegevens.

BVH NR: 2023202343