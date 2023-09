Politie zoekt getuigen brandstichting woning Trilgras

Even na 04:00 uur werd de brand gemeld. Wat de brand en de klap die gehoord werd veroorzaakte wordt onder andere door forensisch experts onderzoek. De bewoners konden op tijd het pand verlaten en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Op wat lichte verwondingen bij één van hen na, viel het letsel gelukkig mee.

Over de toedracht en wie betrokken zijn, is nog veel onduidelijk. Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Heeft u beelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden en ook anoniem.