29-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij steekincident Marokko

Twee explosies

In de nacht van 3 op 4 augustus ging voor het eerst een explosief af bij een woning op de Rembrandtstraat in Rotterdam. Twee mannen, een 23-jarige man uit Spijkenisse en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden aangehouden. Deze verdachten zitten nog vast.



In de nacht van 4 op 5 september was dezelfde woning opnieuw het doelwit van een explosie. Opnieuw raakte niemand gewond. Voor deze explosie zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Dodelijk steekincident

In het onderzoek naar de golf aan explosies in Rotterdam, stuitten rechercheurs op aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de explosies op de Rembrandtstraat en het dodelijk steekincident in Marokko eind juli. Hierbij kwam een Rotterdammer om het leven. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) startte op basis van de link tussen deze incidenten een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. Op 9 september is de 29-jarige verdachte aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de explosies van 4 augustus en 5 september. Heeft u informatie of tips en dit nog niet gedeeld met de politie? Neem dan contact op via onderstaande opties.