Getuigen van supermarkt overval gezocht

Na de overval vluchtte de verdachte vermoedelijk te voet in de richting van het Dr. H.E. van Geldererf. Het volgende signalement is bekend: man, lichte huidskleur, 1.80-1.85m. lang, fors postuur, zwarte jas met capuchon, zwarte pet, zwart masker, zwarte broek en witte schoenen met een zwart Nike logo.

Heeft u iets gezien of gehoord van de overval? Of zag u iets verdachts in de omgeving van de Hildo Kroplaan rond 15:00 uur? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Heeft u camerabeelden van de omgeving van bijvoorbeeld aan dashcam of een deurbelcamera? Ook die kunnen het onderzoek helpen. U kunt deze beelden direct delen via onderstaand tipformulier.