Vuurwerkbom gegooid naar politiebus: recherche zoekt getuigen

Het vuurwerk werd gegooid naar een politiebus van de Ondersteuningsgroep (OG). De OG is een speciale eenheid van de politie die wordt ingezet om de ME (Mobiele Eenheid) te ondersteunen bij het verrichten van aanhoudingen. Zowel de OG en ME zijn op dinsdag 3 december ingezet in de wijk Duindorp vanwege de onrust die daar op dat moment bestond.

Rond 22:00 uur rende een groep jongeren de Pluvierstraat in. Vanuit deze groep werd een projectiel gegooid richting de bus van OG, die daar op dat moment reed. In het busje zaten op dat moment zeven politiemensen.

Het gooien van het projectiel is gefilmd door een politiehelikopter. Op de beelden is te zien dat het projectiel naar het voertuig rolt. Daarna volgt een explosie die ervoor zorgt dat het projectiel de lucht in wordt geschoten. Vervolgens is een tweede klap te zien. Dat is de explosie die normaal gesproken in de lucht plaatsvindt.

Er is niemand gewond geraakt bij het incident. Wel heeft een aantal agenten dat in de bus zat last gehad van hun oren. De bus heeft forse schade opgelopen. Nadat een van de agenten aangifte deed is direct een uitgebreid opsporingsonderzoek gestart. Er zijn op dit moment nog geen verdachten aangehouden voor dit incident, maar het onderzoek is nog in volle gang.

Reactie politiechef

Politiechef Paul van Musscher benadrukt dat het gooien van dit soort zwaar vuurwerk ongelooflijk gevaarlijk is. “Mijn mensen zijn helaas wel wat gewend. Zeker in aanloop naar de jaarwisseling zien wij dat er bijvoorbeeld vuurwerk naar agenten wordt gegooid. Maar met het gooien van zo’n vuurwerkbom naar agenten wordt een grens overschreden. Dit had meerdere politiemensen ernstig kunnen verwonden of erger. Mensen die zich inzetten voor de veiligheid in onze maatschappij. Die niets anders doen dan hun werk.

Ik benadruk het nog maar eens: dit soort geweld tegen onze politiemensen tolereren wij niet. In geen enkel opzicht. Wij stellen alles in het werk om de daders te achterhalen, op te pakken en via het openbaar ministerie te laten bestraffen.

Ik roep iedereen op te stoppen met dit geweld, te stoppen met het gooien van dit soort vuurwerkbommen. Besef dat niet alleen onze politiemensen hierdoor gevaar lopen. Bedenk wat er kan gebeuren als bijvoorbeeld uw zoon dit soort vuurwerk onder zijn bed heeft liggen en het gaat fout. Wat als dit vuurwerk voortijdig afgaat in een groep mensen? De gevolgen zijn niet te overzien.”