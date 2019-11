JIT doet nieuwe getuigenoproep MH17

Het JIT liet in juni 2019 weten dat het onderzoek verder gaat en zich blijft richten op de bemanning van de BUK TELAR en andere betrokkenen bij de inzet van dit wapen.

De aanwijzingen voor nauwe banden van de leiding van de DPR met Russische overheidsdienaren roepen vragen op over hun betrokkenheid bij de inzet van de BUK TELAR, waarmee op 17 juli 2014 vlucht MH17 is neergehaald. Die BUK TELAR, zo heeft het JIT eerder geconcludeerd, was immers afkomstig van de 53ste Anti Aircraft Missile Brigade, een eenheid van de Russische krijgsmacht uit Koersk in de Russische Federatie. Het JIT zoekt getuigen die meer kunnen verklaren over wie de opdracht gaf voor de inzet van deze BUK TELAR.

