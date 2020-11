Beroving met wapen

De recherche doet onderzoek in deze zaak en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u dashcambeelden of andere camerabeelden die de politie kunnen helpen in het onderzoek? Dan kunt u deze uploaden via het onderstaand tipformulier. Wilt u op een andere manier met ons tips delen belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.