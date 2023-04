Wereldwijd aanhoudingen voor online identiteitsdiefstal miljoenen mensen

Slachtoffers

´Een aantal daarvan is ook daadwerkelijk slachtoffer geworden van oplichting’, zegt Van Well. ‘Er zijn gevallen waarin een social-media-profiel werd gestolen of pakketjes op iemands account bij een webwinkel werden besteld. Maar we hebben ook slachtoffers waarbij hele beleggingsportefeuilles zijn geleegd of complete bankrekeningen en cryptowallets zijn geplunderd. Kort gezegd: je raakt de controle over je hele online leven kwijt.’

Als voorbeeld noemt Van Well een 71-jarig slachtoffer. ‘Deze man deed meerdere keren aangifte bij de politie van totaal verschillende feiten. ‘Er werden allerlei spullen op zijn naam besteld in webwinkels. Er verdween bijna 70.000 euro van zijn beleggingsrekening. Ook werden op zijn naam bankrekeningen geopend bij meerdere banken. Je kunt je voorstellen dat zoiets ongelofelijk veel impact heeft. Dit slachtoffer vertelde tegen ons dat hij het gevoel had alsof hij in een groot zwembad alleen lag te trappelen en geen idee had hoe hij eruit moest komen.’