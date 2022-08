28x drugs en 44x drank

Sommige drank- of drugsrijders trokken direct de aandacht van de politie vanwege hun gevaarlijke rijgedrag of door een aanrijding; anderen werd gevraagd om mee te werken aan een drugs- of alcoholtest tijdens de surveillancediensten.

Onder invloed van drugs en alcohol

Van de 72 weggebruikers (automobilisten en bromfietsers) verkeerden 28 onder invloed van drugs en 44 onder invloed van alcohol. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt en van een aantal werd het rijbewijs direct ingevorderd.

Rijden onder invloed is een misdrijf

Het is verboden een voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen. De straffen variëren van een rijverbod en hoge geldboetes, tot gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid.

* Alcohol: feit is dat bij een alcoholpromillage van 0,5 ‰ de kans op een ongeval met 40% toeneemt.

* Drugs in het verkeer zijn absoluut verboden. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs zoals bijvoorbeeld cocaïne, partydrugs, amfetamine, XTC en cannabis. De politie kan drugsgebruik aantonen via een speekseltest en/of bloedonderzoek. U moet hier als verdachte bestuurder medewerking aan verlenen.

* Medicijnen: sommige geneesmiddelen kunnen het reactievermogen verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om slaap- en kalmeringsmiddelen, spierverslappers en medicijnen tegen overgevoeligheid. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen aan een gele waarschuwingssticker op de verpakking. Het kan soms wel 48 uur duren voordat deze medicijnen zijn uitgewerkt. Ook medicijnen zonder gele sticker kunnen het reactievermogen aantasten als ze in hogere doseringen gebruikt worden of in combinatie met alcohol. Dat geldt vooral voor pijnstillers. Lees daarom altijd de bijsluiter en overleg zo nodig met de arts.

Zie ook: https://www.politie.nl/informatie/mag-ik-rijden-onder-invloed-van-alcohol.html