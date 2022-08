Lichaam 32-jarige man bij strandje in ’t Wed gevonden

De man was samen met zijn broer rond 18.00 uur met een luchtbed het water op gegaan. Hij verdween daarbij in het water en kwam niet meer boven, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. Uit politieonderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Vermoedelijk is de man verdronken. Daarmee is het politieonderzoek afgerond.

Zoektocht

Gisteren en vandaag zijn er door verschillende hulpdiensten en het publiek gezocht naar de man in het water. Uiteindelijk werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen. Om in alle rust de zoekactie te laten uitvoeren was het gebied rondom het strandje in ’t Wed vandaag afgesloten.

